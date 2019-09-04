إيلان الكردى.. 5 سنوات على رحيل أشهر طفل سورى هز العالم

فى مثل هذا اليوم من العام 2015، دفن الطفل السوري بعد أن قضى أيام في عرض البحر لترحمه الأمواج وتخرجه على أحد شواطى تركيا، بعد أن هرب مع أسرته من جحيم الحرب في بلاده.



إيلان الكردي، طفل سوري صغير لم يتجاوز الثالثة من العمر، وجده شرطي تركي على الشاطئ يوم 2 سبتمبر 2015، كان برفقة والديه وأخيه، غرق في البحر بعد أن إنزلق من يد والده عقب انقلاب القارب في عرض البحر المتوسط، وتوفي معه في الحادث والدته وأخوه في حادث مأساوي هز العالم أجمع، ودفن إيلان في 4 سبتمبر، بمدينة عين العرب شمال سوريا.



إيلان لم يكن الطفل الأول من ضحايا الحروب ولن يكون الأخير، وبعد مرور خمس سنوات على وفاته، ما زالت الأوضاع غير مستقرة في الأراضي السورية، وما زال الأطفال الصغار يعانون ويلات الحرب.



وحذرت منظمة أنقذو الطفولة "سايف ذي تشيلدرن"، اليوم، من أن آلاف الأطفال يواجهون خطر عدم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد في شمال غرب سوريا نتيجة التصعيد العسكري المستمر في المنطقة منذ أشهر.



وأوضحت المنظمة، أنه من أصل 1193 مدرسة في المنطقة، لا تزال 635 فقط في الخدمة، فيما تضررت 353 أخرى، أو تم إخلاؤها، كما تستخدم 205 مدرسة كملاجئ للنازحين.