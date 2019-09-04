القبض على 5 أشخاص لسرقتهم توكتوكين بالإكراه فى كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بالتعاون مع مباحث مركز مطوبس، القبض على 5 أشخاص، لسرقتهم توكتوكين بالإكراه في حادثتين منفصلتين، عقب استدراج سائقي التوكتوكين.



البداية كانت بورود إخطار يفيد بتلقي مأمور مركز مطوبس بلاغين بسرقة توكتوكين في حادثين منفصلين، عقب استدراج المتهمين للسائقين، والتعدي عليهما، وإصابتهم بعدة كدمات.



وشكل اللواء هيثم عطا، مدير أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس إدارة البحث الجنائي، فريق بحث ضم رئيس مباحث مطوبس ومعاونيه، تمكن من التوصل للمتهمين، وألقى القبض 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.