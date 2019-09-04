تفاصيل اعترافات سائق قتل زوجته وألقى طفله من الخامس بـ15 مايو

أقر سائق قتل زوجته وابنه أمام رجال الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بارتكابه الجريمة لكثرة مطالبة زوجته له بالنزول إلى العمل مرة أخرى، وامتناعها عن إعطائه أموالًا من راتبها الشهري للمصنع الذي تعمل به؛ وبسبب دخوله في خلافات متكررة ساءت حالته النفسية.



واعترف أنه في فجر ارتكابه للواقعة تشاجرت معه زوجته وتوجه للمطبخ وجلب سكينًا وطعنها أكثر من مرة، وألقى بطفله من الطابق الخامس، خوفًا عليه من عدم رعايته بعد وفاة والدته، وتعرضه للسجن في أي وقت.



البداية كانت بتلقي رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة وابنها بالمجاورة الـ14، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين وجود خلافات مع زوجته بسبب تقاعده عن العمل، وقام بالتعدي عليها بسكين، وألقى طفله من أعلى عقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.