دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقة بسبب صفحة إباحية

أقام كريم.ن" دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها نشوب خلافات بينهما، بعد اكتشافه تأسيس ابنته البالغة 12 عامًا لصفحة إباحية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وأضاف المدعي أثناء نظر جلسات:"وقفت الخلافات الحادة بيني وبين زوجتي عائقًا أمام استمرار حياتنا، لنقرر الانفصال، دون أن نتفق على مستقبل ابنتنا ومصيرها، في ظل رفض والدتها منحي حق الرؤية والإشراف على تربيتها بشكل مشترك".



وأشار: "وافقت مضطرًا على عيشها مع مطلقتي، لتتربى في منزل جدها الذى يفتقد للاستقرار والأمان والدفء الأسري، بحكم انشغال الجميع عنها، وانحسرت مهمتي في إرسال نفقاتها ومراقبتها عن بعد، وأنا أراها تكبر ولا أحد يستطيع أن يقدر عليها وعلى تمردها".



واختتم: "مع مرور الوقت اكتشفت أن ابنتى ترسل صورها الفاضحة إلى شباب عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويتبادلون الألفاظ الخادشة والإباحية، وأقنعت جدها أن يصادر هاتفها كنوع من العقاب لها، ولكنها لم تتراجع بل زادت وقامت بإنشاء صفحة إباحية ونشرت صورا مخلة لها وفضحتنا".