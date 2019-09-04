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الثقافة

"القدس فى عيون أطفالنا" بثقافة البحر الأحمر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر.

أقام قصر ثقافة الغردقة ورشة فنية للفنون التشكيلية بعنوان "القدس في عيون أطفالنا" التي استمرت لمدة يومين باستخدام أوراق البريستول وألوان الفلوماستر وتصميم لوحات فنية عن المسجد الأقصى، بجانب محاضرة عن "القدس" ألقاها شاذلي حلبي، تحدث فيها عن القدس وهي عاصمة دولة فلسطين، وأوضح موقعها بأنها تقع فى دولة فلسطين ولها أهمية دينية واقتصادية وتعرف ببيت المقدس، والقدس الشريف، وهى أكبر مدينة في فلسطين ويوجد بها المسجد الأقصى، وهو أحد ثلاث مساجد تشد إليها الرحال، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.

نظم بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "كيف نستفيد من مخلفات البيئة"، حاضرتها مرفت مبارك، تحدثت خلالها بأن: هناك دول استطاعت أن تقضي على مشاكل كثيرة كانت تعاني منها بتدوير المخلفات ودول نهضت وتقدمت وقد نصحت بعدم إلقاء المخلفات في صندوق القمامة بل يجب التفكير في كيفية تدويرها وعمل أشكال فنية جميلة منها.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكى للأطفال عن الحضارة المصرية القديمة تحدث فيها شاذلي عبد العزيز بشير، موضحًا أن الحضارة الفرعونية تعتبر من أكثر الحضارات القديمة أهمية، وقد نجحت في وادي نهر النيل حيث توافرت لها كل مقومات الزراعة من تربة خصبة ومياه ومناخ معتدل وتضمنت إنجازات قدماء المصريين استغلال المحاجر، المسح وتقنيات البناء التي سهلت بناء الأهرامات الضخمة والمعابد والمسلات.

عقد اللقاء الأدبي الأسبوعي لأعضاء نادي الأدب، تضمن ألقاء بعض القصائد للشاعر عباس سيد عباس والشاعر بهاء الدين حسين.

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