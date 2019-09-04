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محافظات

تبادل طلابى بين جامعتي طنطا وبرادفورد البريطانية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:12 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت جامعة طنطا، عن تقديمها بعض المنح للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة طنطا وجامعة برادفورد البريطانية، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته كلية الهندسة، تحت قيادة عميد الكلية الدكتور محمود ذكي، والدكتور أحمد عطا، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكد عتمان، أن البرنامج يهدف إلى منح الطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فرصة للسفر لمدة 5 أشهر ( اعتبارًا من شهر يناير وحتى شهر يونيه) للدراسة بجامعة برادفورد في تخصصات عديدة لكليات الهندسة والصيدلة والتجارة والآداب، ويشترط للحصول على تلك المنحة أن يكون مستوى اللغة الانجليزية لطلاب مرحلة البكالوريوس B2 وC1 لطلاب الدراسات العليا، مؤكدًا على ضرورة استخدام الإيميل الرسمي التي توفره الجامعة لكافة العاملين بها.

وصرح الدكتور محمود ذكي، بأن المنح تأتي تتويجًا لاتفاقية التعاون التي وقعتها كلية الهندسة، مع جامعة برادفورد البريطانية، في شهر يوليو الماضي بمقر إدارتها والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية المصرية لمنح الدرجة العلمية المشتركة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عطا، أن الاتفاقية تواكب الرؤية السديدة لإدارة جامعة طنطا في تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية.

من جانبه أعلن الدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكلية، عن أن التقديم لهذه المنح سيبدأ اعتبارًا من 309 القادم.

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