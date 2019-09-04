غدًا.. جامعة طنطا تستضيف أستاذًا من نظيرتها بـ "بتسبرج" الأمريكية

ينظم قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة طنطا، غدًا الخميس، ندوة علمية عن الطب النفسي للأطفال والمراهقين، تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤف سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، والمشرف العام على المستشفيات.



أشارت الدكتورة مي عيسى رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، إلى أنه سيحاضر في الندوة البروفيسور بوريس بيرماهر الأستاذ بجامعة بتسبرج، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقر قاعة المؤتمرات بمركز الطب النفسي والمخ والأعصاب بجامعة طنطا.



وأضافت، أن الندوة في إطار حرص الجامعة على إستقطاب خبراء من الدول المتقدمة فى كافة المجالات خاصة فى المجال الطبي، حيث تعد جامعة بتسبرج، بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد أفضل الجامعات على مستوى العالم فى الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وأكثر الجامعات على الإطلاق فى نشر إبحاث فى هذا المجال الهام.