الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. جامعة طنطا تستضيف أستاذًا من نظيرتها بـ "بتسبرج" الأمريكية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
ينظم قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة طنطا، غدًا الخميس، ندوة علمية عن الطب النفسي للأطفال والمراهقين، تحت رعاية الدكتور مجدي عبد الرؤف سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، والمشرف العام على المستشفيات.

أشارت الدكتورة مي عيسى رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، إلى أنه سيحاضر في الندوة البروفيسور بوريس بيرماهر الأستاذ بجامعة بتسبرج، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقر قاعة المؤتمرات بمركز الطب النفسي والمخ والأعصاب بجامعة طنطا.

وأضافت، أن الندوة في إطار حرص الجامعة على إستقطاب خبراء من الدول المتقدمة فى كافة المجالات خاصة فى المجال الطبي، حيث تعد جامعة بتسبرج، بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد أفضل الجامعات على مستوى العالم فى الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وأكثر الجامعات على الإطلاق فى نشر إبحاث فى هذا المجال الهام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

منذ حوالي 4 ساعات

حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية المحتلة

منذ حوالي 7 ساعات

"كهربا" يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصى بحجب 10 مواقع في واقعة "إغماء مدرسة بورسعيد"

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تعرف على أسباب “القئ” المستمر

طرح 813 فرصة عمل للذكور والإناث.. التفاصيل!

“تموين المنيا” تطلق حملة مكبرة لضبط المخالفين

تخفيضات 50٪ على مستلزمات المدارس.. التفاصيل!

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

"القدس فى عيون أطفالنا" بثقافة البحر الأحمر

نادى أدب بورسعيد يناقش أعمال نجيب محفوظ

الليلة.. أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

كتاب "الوصم الاجتماعى" يسلط الضوء على المتعايشين مع الإيدز

صفحتنا ع الفيس بوك