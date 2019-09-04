بريطانيا تخصص مليارى جنيه إسترلينى إضافية لـ"بريكست"

أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، مساء الثلاثاء، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي.



والإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8.3 مليار جنيه إسترليني، الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016، والمبلغ الإضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.



ويأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة في مؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد)، الثلاثاء، أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، عن عتبة 1.20 دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.



فشل بريكست يكبد بريطانيا 16 مليار دولار خسائر

وصوت مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، بالموافقة لصالح عرض تشريع يمنع رئيس الحكومة بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وارتفع الدين العام البريطاني نهاية يونيو الماضي إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 1.818 تريليون جنيه إسترليني، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.



وحذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، مطلع يوليو الماضي، من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكن أن يوجه "ضربة" للخزينة تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (114 مليار دولار أو 100 مليار يورو).