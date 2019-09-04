الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

بريطانيا تخصص مليارى جنيه إسترلينى إضافية لـ"بريكست"

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، مساء الثلاثاء، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي.

والإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8.3 مليار جنيه إسترليني، الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016، والمبلغ الإضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.

ويأتي هذا فيما أعلنت الأمم المتحدة في مؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد)، الثلاثاء، أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، عن عتبة 1.20 دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير 2017 وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.

فشل بريكست يكبد بريطانيا 16 مليار دولار خسائر
وصوت مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء، بالموافقة لصالح عرض تشريع يمنع رئيس الحكومة بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وارتفع الدين العام البريطاني نهاية يونيو الماضي إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 1.818 تريليون جنيه إسترليني، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.

وحذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، مطلع يوليو الماضي، من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يمكن أن يوجه "ضربة" للخزينة تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (114 مليار دولار أو 100 مليار يورو).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

"عاشق للبنا ويتغزل في أردوغان".. الوجه الإخواني لمصطفى حسني

منذ حوالي 15 ساعة

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ حوالي 9 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

"كهربا" يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تعرف على أسباب “القئ” المستمر

طرح 813 فرصة عمل للذكور والإناث.. التفاصيل!

“تموين المنيا” تطلق حملة مكبرة لضبط المخالفين

تخفيضات 50٪ على مستلزمات المدارس.. التفاصيل!

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

"القدس فى عيون أطفالنا" بثقافة البحر الأحمر

نادى أدب بورسعيد يناقش أعمال نجيب محفوظ

الليلة.. أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

كتاب "الوصم الاجتماعى" يسلط الضوء على المتعايشين مع الإيدز

صفحتنا ع الفيس بوك