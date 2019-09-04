بالأسماء.. المصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص بتشتى فى الصف

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بطريق مركز الصف جنوبي محافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان قد تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث مروري بنطاق مركز الصف، ووجود مصابين.



وعلى الفور إنتقل رجال المرور لمكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف، ورفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



حصلت الدستور على أسماء المصابين في الحادث المروري الذي وقع بنطاق مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وهم كلًا من: أحمد هاشم على، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالحوض والساعد الأيمن والايسر، نجلاء شاكر هاشم، 26 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالكتف الأيسر، ملك رجب هاشم، سنتين، مصابة بنزيف بالمخ.