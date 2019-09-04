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نبيل القروى يخوض رسميًا الانتخابات الرئاسية من السجن

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:49 ص
جريدة الدستور
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يخوض رجل الأعمال ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة رسمية من سجنه، بعد أن قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم رفض الإفراج عنه.

ولا يمكن لهيئة الدفاع التقدم بمطلب جديد للإفراج عن القروي إلا يوم 23 سبتمبر الجاري أي بعد أكثر من أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمرتقبة يوم 15 سبتمبر 2019، ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن نتائجها الأولية يوم 17 او 18 سبتمبر 2019.

وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت سابقًا رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب الغاء تحجير السفر، وتم إلقاء القبض على نبيل القروي وشقيقه في ذلك اليوم.

ويُشار إلى انّ القروي تعهّد من داخل السجن، بمواصلة حملته الانتخابية وعدم انسحابه من السباق الانتخابي، وأنه سيتابع الحملة من وراء القضبان.

وبدأ أنصار القروي أمس حملته الانتخابية من محافظة نابل شمال البلاد، وأكّد منسق الحملة والقيادي في حزب "قلب تونس" زهير مخلوف أنّ حزبه سيقوم بالحملة الانتخابية لمرشحه على الميدان من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والتعريف بالبرنامج الانتخابي إلى حين موعد التصويت، حيث سيكون نبيل القروي أول مترشح للانتخابات الرئاسية في تاريخ تونس يخوض الاستحقاق الانتخابي من السجن.

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