جونيور غير مقنع لزيدان

أعدت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا حول فينيسيوس جونيور، نجم فريق نادي ريال مدريد الإسباني، وذكرت أنه غير مقنع بالنسبة لمديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.



وكان الفريق الملكي قد تعثر بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة في أرض فياريال لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



الدولي البرازيلي الشاب شارك كبديل لمدة 16 دقيقة فقط في مواجهة الغواصات الصفراء، ليصبح مجموع الدقائق التي حصل عليها خلال مباريات الليجا هذا الموسم مع اللوس بلانكوس هو 118 دقيقة.



اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فقط، شارك كأساسي ولعب 69 دقيقة في لقاء سيلتا فيجو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، قبل أن يحل بديلًا في مواجهة بلد الوليد في الجولة التالية ويلعب 33 دقيقة.