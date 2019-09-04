الحاج ضيوف ينصح صلاح ومانى بمغادرة ليفربول

نصح النجم السنغالي السابق الحاج ضيوف كلا من الهدافين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في أقرب فرصة تتاح لهما مع الانتقالات المقبلة.



وقال "ضيوف" في تصريحات أثناء حلوله ضيفًا على برنامج في قناة "ON sport" المصرية: "صلاح وماني حققا ما يريدانه مع ليفربول، لو كنت مكانهما سأرحل إلى ريال مدريد، وسأدفع الأمور لتأخذ هذا الطريق".



وأضاف الهداف السنغالي المعتزل: "ما الذي يمكن أن يربحه صلاح وماني مع ليفربول أكثر مما ربحاه، عندما نكون في نقطة مثل التي وصلا إليها لا يمكن أن نفعل شيئًا إلا بالبحث عن تحدي جديد، عليهما أن يقولا صراحة إنهما يريدان اللعب في ريال مدريد وبرشلونة، واللعب مع أفضل لاعبي العالم".