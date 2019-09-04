ميلان يتحرك لتأمين بقاء نجميه

يستعد ميلان لتجديد عقد لاعبيه، جيانلويجي دوناروما، وجياكومو بونافينتورا، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان وضع تجديد عقدي دوناروما وبونافينتورا ضمن أولوياته، من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق.



ويعتبر دوناروما (20 عامًا) تحديدًا من القوام الأساسي للفريق، كما بدأ يستعيد ثقة جماهير ميلان، عقب رفضه الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.



وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يرغب في استقدام دوناروما على حساب كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، لكن رفض نجم ميلان الانتقال إلى حديقة الأمراء، جعل سان جيرمان يسلك طريق نافاس.



أما بونافينتورا (30 عامًا) فينتهي تعاقده مع الروسينيري بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي لا يرغب ميلان في خسارته مجانًا هذا الصيف، خاصة وأنه أحد قادة الفريق.



الأمر الذي دفع إدارة النادي الإيطالي، للتفكير في الاجتماع باللاعب، والاتفاق على التجديد الأسبوع المقبل.