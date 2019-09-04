خالد بيبو: مدرب الأهلى الجديد اسم كبير فى كرة القدم

قال خالد بيبو\، عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، إن ناديه دخل في مفاوضات بالفعل مع الإيطالي لوتشياني سباليتي، لكنها لم تكتمل لأسباب غير مالية.



وأضاف "بيبو"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العامل المالي لم يكن عائقا في التفاوض مع المرشحين لتدريب الأهلي، وكانت هناك ميزانية عالية لجلب مدرب كبير.



وواصل: "غير صحيح أن أي مفاوضات مع أي اسم من الذين تم طرحهم للتفاوض قبل التعاقد مع السويسري فايلر فشلت لأسباب مالية.. كانت هناك أسباب أخرى في شروط التفاوض".



وأشاد "بيبو" بمدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر، موضحا أنه اسم كبير في كرة القدم، وقادر على قيادة الفريق الأحمر للإنجازات.



ورفض خالد بيبو التأكيد أو نفي أن الصربي ميتشو كان ضمن خيارات المدربين الذين يستهدف الأهلي التعاقد معهم قبل إتمام تعاقده مع الزمالك.



ووجه عضو لجنة التخطيط بالأهلي الشكر للجهاز الفني السابق، وخص بالذكر المدرب العام محمد يوسف ومدرب الحراس طارق سليمان بعد مجهودهما خلال الفترة الماضية.