الليلة.. أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية شعرية ولقاء مع الشاعر الكبير "محمد الشهاوي" حول تجربته الإبداعية فى الشعرـ بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.



يشار إلى أن "الشهاوى" من مواليد 25 من مارس 1940 بقرية عين الحياة بمركز قلين ـ كفر الشيخ٬ مثل مصر في مهرجانات شعرية عربية٬ وحصل على عدة جوائز منها: البابطين لأفضل قصيدة عام 1996، كما حصل على جائزة أندلسية لأفضل ديوان عام 2002.



وصدرت له دواوين: ثورة الشعر (1962)، قلت للشعر (1973)، مسافر فى الطوفان (1985)٬ زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر (1992)، إشراقات التوحد (2000)، أقاليم اللهب ومرايا القلب الأخضر (2001)، مكابدات المغنى والوتر (2003)، الكونية ومرايا الذات، فاكهة النار، فى البدء كانت محاولة٬ بالإضافة لعدة دراسات أدبية.