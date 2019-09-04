خالد الغندور يطالب الأهلى بالتعاقد مع كهربا

طلب خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، من جماهير الأبيض عدم الحديث عن لاعب الزمالك السابق محمود عبدالمنعم كهربا.



وأضاف "الغندور" خلال برنامجه التلفزيوني، أن "كهربا" أصبح الآن من الماضي، والتركيز من الجمهور يجب أن يكون مع لاعبي الفريق الحاليين أمثال بن شرقي وشيكابالا وأوناجم وغيرهم.



وأكد "الغندور" أن "كهربا" اختار مصيره وعليه أن يتحمل عقبات اختياره سواء بالإيقاف أو العقوبات التي سيتعرض لها، مضيفا أنه رغم ذكريات اللاعب في العديد من المباريات مع الجماهير إلا أنه اختار الطريق الأصعب.



وطلب "الغندور" من الأهلي عدم الانتظار حتى يناير للتعاقد مع "كهربا"، مؤكدا أنه يتمنى أن يشاهد اللاعب مع الأحمر من الآن، بدلا من استخدام الكوبري باللعب في البرتغال والعودة إلى مصر.



وقال "الغندور" إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، يسخر من الجميع بعد أن تأكد من بقائه في الجهاز الفني الجديد وعدم رحيله مع لاسارتي.



وطلب "الغندور" من لجنة ضبط الأداء الإعلامي بأن يكون هناك عدل، لافتًا إلى أنه ليس من المنطقي معاقبة الزمالك طوال الوقت وتجاهل الجانب الآخر الذي يخطئ طول الوقت.



ووعد "الغندور" أن تشهد قناة الزمالك إذاعة مباريات خسرها الفريق، لأن الكرة مكسب وخسارة وهذا ما يجب أن تتعلمه الأجيال القادمة، وليس ما تفعله قناة الاهلي بإذاعة المباريات التي فازوا فيها فقط.