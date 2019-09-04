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رياضة

هل انتقل إلى الأحمر؟.. "كهربا" يغازل جماهير الأهلى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:43 ص
جريدة الدستور
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أكد محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، أن الشرط الجزائي في عقده مع فريقه ليس ضخمًا، ويمكنه من العودة إلى مصر في أي وقت.

وقال "كهربا"، في تصريحات تلفزيونية، إن اللعب بالدوري البرتغالي أمر رائع، خاصة أنه سعى للاحتراف في أوروبا أكثر من مرة، موضحًا أن الشرط الجزائي الذي تمسك به أدى لعدم رحيله للدوري التركي.

وأشار إلى أنه يتدرب بكل قوة وسجل هدفًا رغم الخسارة بخمسة أهداف، موضحًا أنه يلعب في فريق محترم ولكنه ليس من أندية القمة ولكنه راضٍ لأنه في مرحلة انتقالية والشهور القادمة قد تحمل وجهة جديدة بالنسبة له.

وأضاف: "لم أقصد استفزاز أحد بنشر صور معينة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن جمهور الزمالك ليس له حق في الغضب مني لأنني لم أقصر مع الفريق وكنت أغضب في حالة التعادل أو الهزيمة".

وأكد أنه كان يلعب بروح قتالية وغضبه عند التغيير لأنه كان يريد الفوز وإسعاد جماهير الزمالك، لافتًا إلى أن عقده انتهى بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي ولم يكن يحق له اللعب وكان لابد أن يوقع عقدًا جديدًا.

وأضاف: "منذ أول الموسم قاتلت في المستطيل الأخضر وحصلت على وعود زائفة من إدارة الزمالك، ولم أطلب المساواة بأحد ولم أتحدث عن راتب أي زميل لي، والجميع كان يحبني وهو ما جعل الإدارة تحاول تشويهي".

وأوضح أن أول موسم في الزمالك حصل على مليون جنيه كراتب سنوي وتنازل عن مليون جنيه للرحيل لاتحاد جدة السعودي، مؤكدًا أن الفريق وافق على رحيله للاستفادة ماليًا أيضًا.

وأضاف: "استفدت من الزمالك كثيرًا وأضاف لي النجومية، ولكنني جئت للزمالك من نادي إنبي وكنت لاعبًا في المنتخب المصري ولكن الحقيقة أنني تعرضت لظلم واضح على المستوى المالي ولن أشكو الزمالك بسبب الأموال".

وأشار إلى أن مشكلته مع إدارة الزمالك وبالتحديد شخصين داخل النادي وليس الجمهور، موضحًا أنه كل يوم كان يتعرض للأذى داخل الفريق.

ووجه "كهربا" رسالة لجمهور الزمالك، قائلًا: "كنت أود الحديث في مقطع فيديو لتوضيح كافة التفاصيل وللأسف هناك قلة مأجورة من بعض الجماهير تسئ لوالدي ووالدتي".

وأضاف: "تركيزي بالكامل ينصب على التألق مع فريقي والعودة لمنتخب مصر، وسأنتقل في يناير المقبل للنادي الذي أريده.. والحقيقة أنني أحصل على حقي من خلال جماهير الأهلي التي ترد الإساءة عني وبمثابة عضلاتي".

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