كتاب "الوصم الاجتماعى" يسلط الضوء على المتعايشين مع الإيدز

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب بعنوان "متعايشون في الظل" وبعنوان فرعي: "الوصم الاجتماعي والمتعايشين مع الإيدز"٬ من تأليف الباحثة باسمة الجهني.



يعدُّ الإيدز – متلازمة العوز المناعي المكتسب – كما يشار إليه، من الأمراض التي تسبب حرجًا كبيرًا للمصابين بها على الصعيد الاجتماعي، خصوصًا في مجتمعاتنا العربية. وإذا تساءلت عن السبب في ذلك، فكّر في المرات التي صادفت بها شخصًا مصابًا، أو حتى المرات التي شاهدت فيها حملةً توعوية عن فايروس الإيدز.. كيف كانت ردة فعلك وتصرفك في ذلك الموقف؟ إن كان تصرفك حينها هو النفور والابتعاد من المكان – كما هو حال الأغلبية – فأعلم بأنك جزء من مشكلة المصابين بالإيدز.



من هذا المنطلق المعرفي الأكاديمي والإنساني٬ تسلط الكاتبة الضوء علي واقع المتعايشين مع الإيدز في المجتمع السعودي٬ لا سيما وإن ظروف الإصابة كما تري الكاتبة٬ تؤثر علي الأفراد في الفترات العمرية الأكثر حيوية، بالإضافة إلى تأثيرها على الوضع الإجتماعي والاقتصادي للمتعايشين بشكل عام.