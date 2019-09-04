حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات ومداهمات موسعة بمدن الضفة الغربية المحتلة.



وقامت قوات الاحتلال بإقتحام منطقة جبل أبو الغارات في قرية دير سامت بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عدة منازل وشرعت بتفتيشها ودققت في هويات سكانها داخل منطقة خلة حاضور بالمدينة.



وفى قلقيلية داهمت قوات الاحتلال منزلا وشرعت بتفتيشه في حيْ كفر سابا.



كما اعتقلت الأسيران المحرران موسى محمود العمور، رياض طلال العمور من منزلهما جنوب شرق بيت لحم.



وداهمت منزل النائب في المجلس التشريعي رياض محمود رداد وقامت بتفتيشه في قرية صيدا شمال طولكرم.



يذكر أن قوات الاحتلال تشن بصفة يومية حملات اعتقالات ومداهمات للمدن الفلسطينية، وتعتقل الشبان الفلسطينين والأسرى المحررين دون توضيح أسباب الاعتقال.