ضبط 5690 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات على الطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.



وأثمررت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5690 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1089 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 150 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة تسيير وقيادة،16 مخالفة دراجات نارية مخالفة،8 مخالفة "موقف عشوائى"،19 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 130 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جاء تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.