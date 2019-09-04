اليوم.. عرض فيلم "12 عاما من العبودية" بمركز الثقافة السينمائية

يواصل مركز الثقافة السينمائية٬ التابع للمركز القومى للسينما٬ فعالياته٬ حيث يعرض في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ الفيلم الروائي الطويل "12 عاما من العبودية" للمخرج ستيف ماكوين٬ وسيناريو كتله جون ريدلي، ومن بطولة: شيواتال إيجوفور - مايكل فاسبندر - بول دانو ــ براد بيت - سارة بولسون.



"12 عامًا من العبودية"، فيلم دراما، تاريخي بريطاني-أمريكي من إنتاج 2013، وتبلغ مدة عرضه 134 دقيقة، مبني على السيرة الذاتية لسليمان نورثوب، وهو شخص أسود حر يتم اختطافه في واشنطن العاصمة في سنة 1841 ويباع إلى العبودية، وسليمان عمل كعبد لـ12 سنة في إحدى المزارع في ولاية لويزيانا قبل أن يطلق سراحه.



ونال العديد الفيلم العديد من الجوائز أبرزها جائزة (الجولد جلوب) لأفضل فيلم دراما٬ وجائزة البافتا لأفضل ممثل٬ وتسع جوائز أوسكار لأفضل فيلم - أفضل مخرج-أفضل ممثل-أفضل ممثل مساعد-أفضل ممثلة مساعدة.