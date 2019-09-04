حفيد تشرشل يصوت ضد رئيس وزراء بريطانيا ويخاطر بطرده من الحزب

قال نيكولاس سومز حفيد ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، إنه سيصوت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خطوة قال مسؤولون إنها يمكن أن تؤدي إلى طرده من حزب المحافظين.



وقال سومز: "سأصوت ضد الحكومة الليلة بقلب جسور جدا".



وحذر مسؤولون في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون من أن المتمردين في الحزب سيفقدون الانتماء إليه في البرلمان إذا صوتوا ضد الحكومة.



ويمثل سومز (71 عاما) والذي منحته الملكة إليزابيث الثانية رتبة سير في عام 2014 دائرة ميد سوسكس جنوبي لندن منذ عام 1997 وكان في السابق عضوا في البرلمان عن كراولي المجاورة.



ولاحقا، منى "جونسون" بهزيمة مؤلمة في البرلمان، إذ وافق مجلس العموم على مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.



وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتًا مقابل 301، وقد لفت تصويت 21 نائبًا محافظًا على المذكرة متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهّد إخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل.