توترات التجارة تضغط على الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، مع تخوف المستثمرين بشأن فرص النمو العالمي بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى منذ 2016.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 285.26 نقطة بما يعادل 1.08% إلى 26118.02 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.2 نقطة أو 0.69% ليسجل 2906.26 نقطة، وفقا لرويترز.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 88.72 نقطة أو 1.11% إلى 7874.16 نقطة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 5% تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، ردًا على ما سماه تحركًا للصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وتبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جديدة مطلع الأسبوع.



وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 15% على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا، وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر.



وقالت إدارة ترامب، الشهر الماضي، إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5% على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية.



ومن المقرر أن تسري الرسوم البالغة نسبتها 15% على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس اعتبارا من 15 ديسمبر.