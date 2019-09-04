دراسة لإنشاء مبنى ركاب رابع بمطار القاهرة

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن وجود دراسة لإنشاء وتشييد مبنى رابع بمطار القاهرة الدولى، خلال الفترة المستقبلية فى ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التى يشهدها المطار؛ تزامنا مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا، ولتخفيف العبء والضغط الجوى والركابى على المبانى الثلاثة القديمة.



وأضاف المصدر أن مسئولى وزارة الطيران المدنى بصدد الموافقة على إنشاء مبنى رابع للركاب بمطار القاهرة الدولى، حيث سيتم إسناد مهام تشييد المبنى الرابع الجديد لأحد مكاتب الخبرة العالمية المتخصص فى ذلك المجال، حيث يصبح إضافية كبيرة للبنية التحتية التابعة لوزارة الطيران المدنى ومطار القاهرة أسوة بالمطارات العالمية.



وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من المشروعات الإنشائية العملاقة التى تقوم بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومنها استكمال أعمال التوسعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولى، والمقرر افتتاحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتخفيف الضغط الركابى والجوى على المبنى القديم، فى ظل زيادة الكثافة الركابية والجوية التى تشهدها مدينة شرم الشيخ حاليا.