فان جال: برشلونة لا يستفيد من إمكانيات دى يونج

يرى الهولندي لويس فان جال، مدرب برشلونة الإسباني الأسبق، أن الفريق الكتالوني لا يستفيد من كامل إمكانيات مواطنه فرينكي دي يونج، خلال المباريات الأولى من الموسم الحالي.



"دي يونج" انضم للبارسا خلال الصيف الجاري قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو، وشارك في أول 3 مباريات مع البارسا ببطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".



وبدأ "دي يونج" أول مبارياته الرسمية مع البارسا في مركز لاعب الوسط الارتكاز، بينما انتقل لمركز لاعب الوسط المتقدم في المباراتين التاليتين، لكنه لم يظهر بالمستوى المتميز الذي كان عليه مع أياكس في الموسم الماضي.



لويس فان جال قال في تصريح نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "برشلونة لا يستفيد من الخصائص التي يتميز بها دي يونج حتى الآن".



وكشف المدرب المخضرم عن السبب قائلًا: "الأمر يتعلق بالتكيف، اللاعب دخل في بيئة جديدة وثقافة جديدة، وطريقة لعب أخرى لكرة القدم".



واختتم: "يعتقد بعض الناس أن هذا الأمر سهل بالنسبة للاعبين، لكنه ليس بهذه السهولة، على برشلونة مساعدة دي يونج من أجل سرعة التكيف مع أجواء الفريق".



يذكر أن دي يونج فاز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب خط وسط في النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا، التي قاد فيها فريق أياكس للتأهل لنصف النهائي قبل الإقصاء أمام توتنهام.



وسبق لفان جال تدريب برشلونة في فترتين، الأولى بين 1997 و2000، وحقق خلالها 5 ألقاب، والثانية بموسم 2002-2003 ولم يحقق خلالها أي بطولات.