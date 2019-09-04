اليوم.. آخر رحلات الحجاج من المدنية المنورة إلى مطار القاهرة

تشهد الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، وصول آخر الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران؛ لعودة حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة، عقب أدائهم مناسك الحج الشريف لهذا العام، وذلك في إطار الأسطول الجوى الذى سيرته الشركة الوطنية منذ انطلاق موسم الحج.



من جانبه، صح أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، بأن مطار القاهرة الدولى قد شهد بمرحلة عودة ضيوف بيت الله الحرام وصول حوالى 100 ألف حاجا مصريا على متن 500 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية، مؤكدا على التزام مصر للطيران بمواعيد الهبوط وفقا لجداول الشتغيل المقررة لها مسبقا.



وأضاف "فوزى"، في تصريحات لها، أن ميناء القاهرة الجوى قامت بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن بمرحلتى السفر والوصول، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم، وتقديم أفضل الرعايا لهم وخاصة كبار السن والمرضى منهم.



وأكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أن موسم الحج لهذا العام شهد نجاحا مبهرا بشهادة جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، حيث لم تتلقى غرفة الأزمات بمطار القاهرة أية شكاوى من جانب ضيوف بيت الله الحرام أو المودعين أو المستقبلين أو شركات الطيران الناقلة لهم بمرحلتى السفر والوصول.