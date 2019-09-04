ضبط 1100 هارب من الأحكام القضائية فى المنيا

نجحت حملة أمنية ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمدن ومراكز المحافظة في ضبط 1100 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة وضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 1100 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وآخرى حبس جزئي ومستأنف فتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بإشراف جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة من بينها فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى 21 طلقة حية متنوعة الأعيرة فتم التحفظ عليها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.