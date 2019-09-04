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رياضة

أهلى جدة يواجه ضمك وديا فى فترة التوقف الدولى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:03 ص
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سيخوض أهلي جدة، مساء السبت، مباراة ودية أمام فريق ضمك، خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

ويسعى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للأهلي، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

وقررت إدارة الأهلي فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة في حضور المباراة مجانا، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة الأهلي عن وصول المحترف الجزائري يوسف بلايلي والانضمام لتدريبات الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، والتي ستنتهي في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار في أول مباراتين، فيما فشل ضمك، الصاعد حديثا لدوري المحترفين، في حصد أي نقاط.

ويستأنف الأهلي موسمه في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة في الجولة الثالثة، يوم 14 سبتمبر الحالي، بعد يوم واحد من مواجهة ضمك لفريق الاتحاد في الجولة ذاتها.

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