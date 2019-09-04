يوفنتوس يعلن نجاح جراحة كيللينى

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن جورجيو كيلليني، مدافع وقائد الفريق خضع لجراحة ناجحة في الركبة، مشيرا إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر.



"كيلليني" تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في تدريبات فريقه، قبل مواجهة نابولي الأخيرة في الدوري الإيطالي، التي فاز بها اليوفي 4-3، واكتفي بمشاهدة المواجهة من المدرجات كمشجع، مستندا على عكازين.



وفي بيان مقتضب نشره يوفنتوس على موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد النادي الإيطالي أن الجراحة التي خضع لها اللاعب (الثلاثاء) في النمسا جاءت ناجحة تماما.



وأضاف البيان أن اللاعب سيغيب عن مباريات الفريق لمدة 6 أشهر تقريبا، أي حتى أوائل مارس المقبل.



ولم يضم يوفنتوس كيلليني لقائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا، إذ من المتوقع أن يمتد غياب المدافع الدولي الإيطالي لما بعد دور المجموعات من المسابقة، وفضلت إدارة "البيانكونيري" الانتظار إلى شهر فبراير لقيد اللاعب قبل مرحلة خروج المغلوب.



"كيلليني"، صاحب الـ35 عاما يمتلك مسيرة ممتدة مع اليوفي منذ عام 2005، وفاز مع الفريق منذ ذلك الوقت بـ17 لقبا مختلفا، من بينها 8 القاب للدوري الإيطالي.