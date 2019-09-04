تحرير 3976 مخالفة مرورية بالمنيا

شنت إدارة المرور بالمنيا حملة مرورية مكبرة على شوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة التسع؛ لضبط السيارات والمركبات والدراجات البخارية المخالفة ولإعادة الانضباط المروي للشارع المنيا تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 3 ألاف و976 مخالفة مرورية متنوعة.



كانت مباحث المرور تحت إشراف العميد عادل جلال، مدير إدارة مرور المنيا، قد شنت حملة مرورية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 3 ألاف و976 مخالفة مرورية متنوعة من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية وآخري بدون ترخيص كما ضبطت عدد من مخالفات القواعد المرورية من بينها السير عكس الاتجاه والانتظار في أماكن غير مخصصة للوقوف وضبط عدد من سائقي سيارات الأجرة لقيامهم بتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.



كما قامت الحملة بمراقبة الطرق السريعة بالمحافظة (الصحراوي الغربي والشرقي وطريق الجيش والطريق الزراعي)؛ لضبط السائقين الذين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة، في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة.