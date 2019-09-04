الصحة النفسية: افتتاح أول عيادة لعلاج الإدمان فى بنى سويف

أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الأمانة تتخذ عددًا من الإجراءات للتوسع في مراكز تقديم خدمة علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات مع الاهتمام بمحافظات الصعيد.



وأضافت "عبدالمقصود"، في تصريحات لها، أنه من منطلق الدور الريادي لوزارة الصحة والسكان في محاربة مشكلة الإدمان في مصر والسعي لتوفير خدمات العلاج لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، تم افتتاح أول عيادة تقدم خدمة علاج الإدمان في مستشفى الصحة النفسية في بني سويف.



وأوضحت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه بافتتاح تلك العيادة يرتفع إجمالى المستشفيات التي تقدم خدمة علاج الإدمان إلى 17 مستشفى ومركز على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن مستشفى بني سويف ستنضم إلى مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان في كل من المنيا، وأسيوط، وأسوان التي تقدم خدمات علاج الإدمان في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن تلك العيادات من المقرر أن تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي الصعيد.



وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود إلى أن الافتتاح حضره مجموعة من قيادات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونقيب الأطباء وأعضاء من النقابة في بني سويف، لافتة إلى أنه من المخطط أن يتم افتتاح القسم الداخلي لعلاج الإدمان في مستشفى بني سويف قبل نهاية هذا العام، لافتة إلى أن الأمانة بصدد افتتاح مستشفى سوهاج للصحة النفسية قريبا تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

