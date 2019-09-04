الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة النفسية: افتتاح أول عيادة لعلاج الإدمان فى بنى سويف

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
طباعة
أكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الأمانة تتخذ عددًا من الإجراءات للتوسع في مراكز تقديم خدمة علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات مع الاهتمام بمحافظات الصعيد.

وأضافت "عبدالمقصود"، في تصريحات لها، أنه من منطلق الدور الريادي لوزارة الصحة والسكان في محاربة مشكلة الإدمان في مصر والسعي لتوفير خدمات العلاج لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، تم افتتاح أول عيادة تقدم خدمة علاج الإدمان في مستشفى الصحة النفسية في بني سويف.

وأوضحت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه بافتتاح تلك العيادة يرتفع إجمالى المستشفيات التي تقدم خدمة علاج الإدمان إلى 17 مستشفى ومركز على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن مستشفى بني سويف ستنضم إلى مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان في كل من المنيا، وأسيوط، وأسوان التي تقدم خدمات علاج الإدمان في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن تلك العيادات من المقرر أن تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي الصعيد.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود إلى أن الافتتاح حضره مجموعة من قيادات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونقيب الأطباء وأعضاء من النقابة في بني سويف، لافتة إلى أنه من المخطط أن يتم افتتاح القسم الداخلي لعلاج الإدمان في مستشفى بني سويف قبل نهاية هذا العام، لافتة إلى أن الأمانة بصدد افتتاح مستشفى سوهاج للصحة النفسية قريبا تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

حملة اعتقالات موسعة بالضفة الغربية المحتلة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحيل حمدي النقاز للتحقيق

منذ حوالي 14 ساعة

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ حوالي 7 ساعات

شهود ذبح موظفة حى الخليفة: الزوج صرخ وهو يهرب "قتلت الخاينة"

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تعرف على أسباب “القئ” المستمر

طرح 813 فرصة عمل للذكور والإناث.. التفاصيل!

“تموين المنيا” تطلق حملة مكبرة لضبط المخالفين

تخفيضات 50٪ على مستلزمات المدارس.. التفاصيل!

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

كتاب "الوصم الاجتماعى" يسلط الضوء على المتعايشين مع الإيدز

اليوم.. عرض فيلم "12 عاما من العبودية" بمركز الثقافة السينمائية

مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى رحيل ليوناردو دافنشى.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك