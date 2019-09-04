"كيشو" و"سمر" يغادران القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة المؤهلة لطوكيو 2020

غادر المصارع محمد إبراهيم (كيشو) والمصارعة سمر حمزة، القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة والتى تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى ويسبق البطولة معسكر تدريبى.



وأشاد "كيشو" و"سمر" بكل من ساندهما فى الفترة الماضية من أطراف المنظومة الرياضية بداية من د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعصام نوار، رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، وأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتميان إليه "كيشو" و"سمر"، وروابط الرياضية الوكيل الحصرى لهما، وقد توجت هذه المساندة بذهبية "كيشو" وبرونزية سمر فى دورة الألعاب الإفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى.



ومن المعروف أن بطولة العالم من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السادس.