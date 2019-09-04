مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى رحيل ليوناردو دافنشى.. اليوم

تُنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة٬ والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا٬ الندوة الدولية لإحياء الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دافنشي.."إرث عالمي"؛ تزامنًا مع الاحتفالات العالمية بهذه الشخصية التاريخية العظيمة التي أسهمت بالكثير في العديد من مجالات العلوم والفنون.



وتقام الإحتفالية اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الخامسة مساءً٬ بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.



ويُصاحب الندوة معرض حول أعمال دافنشي في العلوم، يضم صورًا من نماذج مجموعة المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا.



يذكر أن "ليوناردو دي سير بيرو دا فينشي" ‏ كان موسوعيًا ينتمي إلى عصر النهضة، حيث كان رسامًا، ومهندسًا، وعالم نبات، وعالم خرائط، وجيولوجيًا، وموسيقيًا، ونحاتًا، ومعماريًا، وعالمًا إيطاليًا مشهورًا.