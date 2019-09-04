الليلة.. "سهرة بيانو مع فؤاد" بدار الأوبرا المصرية

تستقبل خشبة المسرح الصغير٬ بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ بحفل فني بعنوان "سهرة بيانو مع فؤاد"٬ يقدم خلالها الموسيقار محمد فؤاد٬ وألحان مصرية معاصرة تعبر عن أحلام وطموحات الشباب، وعلو رأسها معزوفة بعنوان "حلم" والتي يقول عنها "فؤاد" إنه يعتز بها باعتبارها أولى مؤلفاته، حيث مثلت إحدى آماله منذ الطفولة ولهذا أطلق عليها هذا الاسم.



كما يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأعمال التى تمزج الطابع الشرقى بالإسلوب الغربى لتخلق أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث من بينها: "موعد مع الغروب، بالداخل، بعيدًا، حلم، ضياع، أغنية للروح، انشغل بالحياة، رقصة المطر، أنا أقوى، ضحكة".



يذكر أن محمد فؤاد، طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب، عازف الكمان، الذي كان يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار، وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للآخر فقررا العمل سويًا، حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الأماكن الثقافية بمصر محققان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.