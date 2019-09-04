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حوادث

ضبط 4041 متهما خلال حملات أمنية بالغربية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
جريدة الدستور
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شنت الأجهزة الامنية بالغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأثمرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4041 متهما، منهم 445 حكما جزئيا، و71 حكما مستأنفا، و505 أحكام غرامات، و20 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 38 ألفا 456 جنيها غرامات.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

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