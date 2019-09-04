بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث سيارة على طريق الساحل الشمالى

لقى 4 أشخاص، إصابتهم، إثر حادث سيارة على طريق الساحل الشمالى "مطروح - الإسكندرية"، فى نطاق مدينة العلمين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.





كان قد استقبل مستشفى العلمين المركزى، إثر حادث تصادم سيارة بشخص طريق الساحل أمام مدخل مستشفى العلمين، والمصابين هم: عزة نعمان إبراهيم، 53 سنة، مصابة باشتباه pc واشتباه نزيف بالمخ كدمات وسجحات متفرقة، وفاتن أبوالمجد سليمان، 23 سنة، تعانى من اشتباه pc كدمات وسجحات متفرقة، وأسماء راضى محمد زيدان، 24 سنة، مصابة باشتباه pc كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وآسر أسامة أبوالمجد "عام ونصف" مصاب باشتباه pc كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.