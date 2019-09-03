رئيس الاتحاد الآسيوي يبارك إطلاق الشعار الرسمي لكأس العالم 2022

بارك الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) إطلاق الشعار الرسمي لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل خطوة رمزية هامة لتسارع وتيرة التحضيرات نحو تنظيم أول بطولة كأس عالم لكرة القدم تقام في الشرق الأوسط.



وأشاد آل خليفة بالترتيبات المتميزة التي أعدتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في إنجاز عملية إطلاق الشعار الرسمي لكأس العالم (قطر 2022) مشيرًا إلى أن مبادرة عرض الشعار في العديد من دول العالم بالتزامن مع إطلاقه في الدوحة تترجم عالمية الحدث الكروي الكبير وتسهم في تعزيز حالة الشغف والترقب بين أفراد عائلة كرة القدم العالمية قبل ثلاث سنوات من انطلاق البطولة.



وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ثقته في قدرة قطر على استضافة نهائيات كأس العالم 2022 وفق أعلى معايير التنظيم العالمية مجددا دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإنجاح مساعيها نحو تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم في تاريخ كرة القدم العالمية.



وأعرب آل خليفة عن ارتياحه لتصاعد وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية وإنشاء الملاعب الخاصة باستضافة كأس العالم 2022 موضحا أن ذلك الأمر يعكس التخطيط السليم الذي انتهجته قطر منذ تقدمها بملف استضافة البطولة وحتى الوقت الراهن.



وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بجهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث ودورها الواضح في دفع عجلة الاستعدادات لتنظيم كأس العالم مشيرًا إلى أن الاحترافية التي تميز عمل اللجنة تمثل الأرضية الخصبة لاستكمال ترتيبات الاستضافة بكل تميز واقتدار.