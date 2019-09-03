زامبيا تلغي مباراة ودية في لوساكا مع جنوب أفريقيا

ألغى الاتحاد الزامبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مباراة ودية كانت مقررة أمام جنوب افريقيا يوم السبت المقبل في لوساكا بعد اندلاع أعمال شغب في جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.



واعتقلت شرطة جنوب افريقيا أكثر من 80 شخصا وأكدت وفاة الأشخاص الخمسة مع تصاعد أعمال الشغب لتمتد إلى بلدات مجاورة هاجمت فيها مجموعات متاجر يملكها أجانب بشكل أساسي.



وقال الاتحاد الزامبي في بيان اليوم "نظرا للمخاوف الأمنية السائدة في جنوب افريقيا" تقرر إلغاء المباراة رغم أنه كان من المقرر إقامتها في زامبيا.



وأدت أحدث موجة من أعمال العنف في جنوب افريقيا إلى إثارة مخاوف من عودة العنف ضد الأجانب عام 2015 وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.



ومن المقرر أن يتم تأجيل المباراة بين المنتخبين إلى فترة التوقف الدولية الشهر المقبل.



ويحاول اتحاد جنوب افريقيا إيجاد منافس بديل حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تجرى حاليا مفاوضات مع مدغشقر لخوض مباراة في جوهانسبرج.