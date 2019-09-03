جونسون يعلن اعتزامه طرح اقتراح بالبرلمان يطالب بإجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستطرح للتصويت اقتراحًا غدا الأربعاء يطلب من البرلمان السماح بإجراء انتخابات مبكرة.



وقال جونسون أمام البرلمان، بعد أن أيد نواب مجلس العموم اقتراحا حزبيا يسمح بمناقشة البرلمان لمشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، "لا أريد إجراء انتخابات، لكن إذا صوت أعضاء البرلمان غدًا لإجبارنا على تأخير لا طائل منه لبريكست، فستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لتسوية ذلك الأمر".