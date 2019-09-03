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"كهربا" يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:49 م
كهربا
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وجّه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رسالة إلى النادي الأهلي قبل أيام من العودة إلى القاهرة لقضاء فترة راحة.
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