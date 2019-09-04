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عالم

الحرب فى خدمة السياسة.. تأثير التوترات على الانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:02 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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صعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من خطابات الحرب مع خصوم دولة الكيان إلى الدخول في صدام عسكري مباشر معهم مع اقتراب الانتخابات العامة في 17 سبتمبر التي من المتوقع أن يخسر فيها؛ بسبب تورطه في قضايا فساد وفشله في العديد من الملفات.

ورغم فوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو في انتخابات أبريل 2019م، وتشكيله تكتل انتخابي مع اليمين المتطرف؛ إلا أنه فشل في تشكيل الحكومة لخلافات مع هذه الأحزاب ليتم الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة تجري يوم 17 سبتمبر الجاري، في محاولة منه لتحقيق أغلبية مريحة تتيح له تشكيل الحكومة دون حاجة لتكوين ائتلاف حكومي.

واستغل نتنياهو خطابات التصعيد بالحرب ضد قطاع غزة وحركات المقاومة الفلسطنية لرفع أسهمه، حيث قال في 23 أغسطس الماضي، إنه يدفع باتجاه معركة واسعة النطاق ضد غزة وأنهم مستعدون لمعركة واسعة، وستكون هناك ضربة عسكرية قاصمة مختلفة عما سبق.

إلا أنه فشل في ذلك ليتجه بعدها بأيام إلى توسيع دائرة الصراع بشكل مباشر مع حزب الله وذلك بضرب مقاره منذ أيام بطائرات دون طيار جنوب لبنان، واستهداف مقرات قوا الحشد الشعبي في العراق، وتوجيه ضربات متكررة في سوريا على أهداف قال إنها تابعة لإيران.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الأسبوع الماضي، عن أن هجمات إسرائيل المتزامنة على سوريا والعراق ولبنان وغزة تعكس استراتيجية نتنياهو الذي يقدم نفسه على أنه حامي إسرائيل من أعدائها للحصول على تأييد الناخبين.

من جانبها رأت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها يوم 29 أغسطس الماضي، إن نتنياهو قد يهدف من وراء خطابات إشعال الحرب وتنفيذها فعليا إلى تأجيل الانتخابات بسبب انخفاض حظوظ حزبه للفوز بمقاعد مؤثرة في الانتخابات المقبلة.

من جانبه اتهم رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، ومنافس نتنياهو الأبرز أن نتنياهو فقد عقله بدعمه الخطاب المثير للانقسام، وأنه يدعو لحرب أهلية ويختلق الحروب مع الآخرين للفوز في الانتخابات، في محاولة منه لقلب الطاولة على نتنياهو والتأكيد أنه يهدف من هجماته الأخيرة للفوز فقط بالانتخابات ويهدد أمن الإسرائيلين لأجل مصلحته.

فيما استغل وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" خطابات الحرب في اتجاه آخر، واتهام نتنياهو بالضعف في مواجهة أعداء إسرائيل، ليجذب إليه اليمين المتطرف الأكثر والمؤيد الأكبر لتنتياهو.

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