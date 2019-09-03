وثائقي يكشف إنفاق الدوحة 170 مليون يورو لدعم الإرهاب في أوروبا

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الإعلامي نزيه الأحدب يكثف هجومه على مصر، محاولًا التشويش على الفيلم الوثائقي الجديد الذي سيذاع في 5 سبتمبر، ويكشف أدلة تثبت إنفاق النظام القطري 170 مليون يورو لدعم كيانات إرهابية في أوروبا.



ولفت رامي، خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، إلى أن الفيلم الوثائقي من إنتاج فرنسي بلجيكي، ويكشف تفاصيل جديدة بمستندات لها علاقة بتمويل قطر للجماعات الإرهابية وتنشيط الإسلام السياسي في الدول الأوربية.



وأوضح أن الفيلم استمد معلوماته من كتاب "أوراق قطر"، الذي صدر في أبريل الماضي لصحفيين فرنسيين، حصلوا على معلومات مسربة من داخل قطر من عام 2017، وظلوا يحققون ويتقصون الأدلة لعامين.



ويكشف الوثائقي تمويل الدوحة لمؤسسات في 6 دول أوروبية منها جوامع ومدارس ومنظمات مجتمع مدني، بهدف الوصول للمتطرفين، ويعرض 140 مشروع في أوروبا ارتبطت جميعها بجماعة الإخوان الإرهابية.