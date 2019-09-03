"البحث العلمي": فوز باحث بمركز بحوث الصحراء بلقب مبتكر مصر الأول

أعلنت لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" اسم الفائز بلقب مبتكر مصر الأول، وهو الدكتور مصطفى حسين، اخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء عن ابتكاره "تصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسي متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية".



وأشارت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - فى بيان اصدرته مساء اليوم - إلى أن الدكتور مصطفى حسين فاز أيضا بناء على تصويت الجمهور بجائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وذلك بعد منافسة قوية بين 6 مبتكرين للحصول على لقب مبتكر مصر الأول.



وأوضحت أن برنامج "القاهرة تبتكر" يعد من أهم برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الابتكار والمبتكرين ويحظى البرنامج بتمويل الأكاديمية، بهدف تبني الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج، وقد تم عرضه علي شبكه قنوات النهار المتخصصة بعد توقيع بروتوكول بين الأكاديمية وقناه النهار.



من جانبه، قال مبتكر مصر الأول، إن مميزات ابتكاره وهو عبارة عن محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسى متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية، أنها متنقلة وتوفر مصدر مياه شرب آمن ومستقر للعديد من المناطق المعزولة في شلاتين، وقد تم استخدام هذه المياه في الشرب والزراعة.