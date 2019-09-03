الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع حاد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا حادا في التعاملات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين نحو البحث عن ملاذ استثماري آمن في ظل الغموض الذي يحيط باستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والفوضى السياسية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم انكماش نشاط قطاع التصنيع الأمريكي لأول مرة منذ 3 سنوات، وتراجع الدول عن مستوياته المرتفعة.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 93ر98 نقطة اليوم بعد ارتفاعه في بداية التعاملات إلى 37ر99 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم وهو أول أيام أسبوع التداول بمقدار 50ر26 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 90ر1555 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس.2013 وكان الذهب قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة بتراجع قدره 50ر7 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 40ر1529 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 895ر0 دولار إلى 237ر19 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 235ر0 دولار إلى 5280ر2 دولار للرطل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية تراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 1ر49 نقطة مقابل 2ر51 نقطة في يوليو الماضي، حيث تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتراجع المؤشر إلى أقل من 50 نقطة في الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس 2016 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير.2016

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

منذ حوالي 8 ساعات

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"عاشق للبنا ويتغزل في أردوغان".. الوجه الإخواني لمصطفى حسني

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

خاص.. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصى بحجب 10 مواقع في واقعة "إغماء مدرسة بورسعيد"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تعرف على أسباب “القئ” المستمر

طرح 813 فرصة عمل للذكور والإناث.. التفاصيل!

“تموين المنيا” تطلق حملة مكبرة لضبط المخالفين

تخفيضات 50٪ على مستلزمات المدارس.. التفاصيل!

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

عواض: عودة فرق دولية تغيبت عن مهرجان الإسماعيلية لسنوات

غدًا.. مؤتمر صحفي للدورة 16 لمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

"في محبة القراءة" على مائدة نقاش "بتانة" الثقافية

غدًا.. آخر موعد للمشاركة فى معرض «هى قادرة»

صفحتنا ع الفيس بوك