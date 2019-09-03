ارتفاع حاد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا حادا في التعاملات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين نحو البحث عن ملاذ استثماري آمن في ظل الغموض الذي يحيط باستئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والفوضى السياسية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم انكماش نشاط قطاع التصنيع الأمريكي لأول مرة منذ 3 سنوات، وتراجع الدول عن مستوياته المرتفعة.



وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 93ر98 نقطة اليوم بعد ارتفاعه في بداية التعاملات إلى 37ر99 نقطة.



وارتفع سعر الذهب اليوم وهو أول أيام أسبوع التداول بمقدار 50ر26 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 90ر1555 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس.2013 وكان الذهب قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة بتراجع قدره 50ر7 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 40ر1529 دولار للأوقية.



وارتفع سعر الفضة بمقدار 895ر0 دولار إلى 237ر19 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 235ر0 دولار إلى 5280ر2 دولار للرطل.



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية تراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 1ر49 نقطة مقابل 2ر51 نقطة في يوليو الماضي، حيث تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.



وتراجع المؤشر إلى أقل من 50 نقطة في الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس 2016 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير.2016