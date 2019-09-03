البرلمان البريطاني يوجه ضربة لجونسون ويرفض الخروج دون اتفاق

صوت مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، لصالح عرض تشريع يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في هزيمة كبيرة لخطط رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد دون اتفاق.



وصوت 328 نائبا في مجلس العموم في جلسة مساء اليوم، لصالح عرض التشريع غدا للتصويت لإقراره بشكل نهائي، فيما أيد 301 عضو برلماني موقف جونسون، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز"



من جانبه حذر جونسون النواب من أنه إذا أقر البرلمان هذا التشريع غدا سيتم إجراء انتخابات مبكرة.



وحدد جونسون موعد 31 أكتوبر للخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي سواء تم الوصول لاتفاق أو لا، الأمر الذي يرفضه الأحزاب المعارضة على رأسهم حزب العمال بجانب نواب من حزب المحافظين الحاكم.