معني رموز شعار كأس العالم 2022

يستوحي شعار نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستعد قطر لاستضافتها في العام 2022 اليوم الثلاثاء من "الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء"، بحسب ما أفادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، علمًا بأن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.

ويأتى تصميم الشعار من شكل كأس العالم، إضافة الى الرقم 8 الذي يرمز إلى عدد الملاعب التي تستضيف النهائيات الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويوحي الشعار بـ"رمز اللا نهاية" في إشارة إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا (الاتحاد الدولي) 2022 في قطر والمنطقة"، بحسب اللجنة العليا.

