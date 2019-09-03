تشريع جديد يمنع "جونسون" من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

صوت مجلس العموم البريطاني، قبل قليل، لصالح تشريع يمنع حكومة جونسون من الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق



ويعقد أعضاء البرلمان البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش طارئة حول السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم ومحاولة منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.