أخصائي نفسي يكشف طرق العلاج من إدمان السوشيال ميديا (فيديو)

قال الدكتور محمد صديق، أخصائي الطب النفسي، إن الوقاية من إدمان السوشيال ميديا وخاصة للأطفال تبدأ بإشراكهم في أنشطة اجتماعية، وتحفيزهم على ذلك، وابتعاد الأسرة عن الخلافات، وخاصة في الأوقات السعيدة مثل المصايف وغيرها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن إدخال السعادة للأسرة، والابتعاد عن الخلافات والمشاكل أهم طرق الوقاية من أي نوع من أنواع الإدمان، سواء المخدرات أو السوشيال ميديا.

وعن طرق العلاج من إدمان السوشيال ميديا، قال: "أول وسيلة علاجية هو تعليم مهارات التعامل مع المشاعر السلبية، لأن السوشيال ميديا تعد حافزا متغيرا تجذب الناس للابتعاد والانعزال عن المجتمع، فالشخص عندما يضع صورة أو تعليق على الفيس بوك، ينتظر تفاعل أصدقائه، ومع كل دقيقة يرى تعليق جديد أو شيء جديد، ومن هنا يرتبط الشخص بالسوشيال ميديا، ولذلك يجب تعويض الشخص بشيء آخر عن السوشيال ميديا، مثل ممارسة رياضة معينة، أو تعلم مهارة جديدة".