مبروك عطية: الأصل في الرجل أن يربي زوجته وأولاده

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن عبء التربية يقع على الرجل، لكن من الممكن أن تكون الزوجة أرجح منه، فتعلمه وتعلم أولاده.



وأضاف مبروك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأصل في الرجل أن يربيها ويربي أولاده، بس نجيبه منين؟".



ولفت إلى أن الأزواج المسافرة تعاني من الأمهات التي تصر على نقل جميع التفاصيل إليه، ما يؤدي إلى خراب البيت، وتطليق الزوجة.

