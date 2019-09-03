مبروك عطية: المغترب لتحسين مستوى أسرته مجاهد في سبيل الله

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن المغترب من أجل تحسين المستوى المعيشي لأسرته يعتبر مجاهدا في سبيل الله.



وأضاف مبروك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المغترب مجاهد في سبيل الله، نأى بدينه وقلبه وعقله ليحسن مستوى عائلته ويكفل مساكين بلده.



ولفت إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة لمساكين البلد التي اكتسب منها المال، إلا إذا كان له أرحام في وطنه.

